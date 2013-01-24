На Львівщині вже затверджено всі місцеві бюджети

Львів. 24 січня. УНІАН. У Львівській області станом на 21 січня 2013 року вже затверджено усі місцеві бюджети, з них: обласний, 9 міських міст обласного значення, 20 районних, 35 міських міст районного значення, 34 селищних та 632 сільських, а всього 731.

Як повідомив УНІАН директор Департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації Олег Демків, загальний обсяг місцевих бюджетів за доходами і видатками на 2013 рік за оперативними даними становить 10,9 мільярдів гривень.

«Зокрема прогнозні надходження податків і зборів визначено в обсязі 4 мільярди гривень. Порівняно з розрахунковим показником Мінфіну збільшено на 126,3 млн грн або 3,3%. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету області становить 36%. Обсяг дотацій і субвенцій з державного бюджету затверджено відповідно в сумах 3,9 млрд грн (питома вага 35%) і 3,1 млрд грн (питома вага 29%)», – зазначив О.Демків.

Також він додав, що до державного бюджету на Львівщині у 2013 році намічено мобілізувати 9,8 млрд грн платежів, від яких відраховується дотація вирівнювання, що на 347 млн грн більше визначених для області завдань на 2012 рік.

«Таким чином визначено джерела наповнення доходної частини місцевих бюджетів, розпорядникам коштів встановлено бюджетні призначення. На 22 січня 2013 року, працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, вже виплачено заробітну плату за І половину січня (аванс) в сумі 109,6 млн гривень. Питання виплати заробітної плати знаходиться на постійному контролі місцевих органів виконавчої влади», – зазначив О.Демків.