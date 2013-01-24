Під час будівництва Бескидського тунелю загинув машиніст



Львів. 24 січня. УНІАН. На Львівщині під час проведення робіт з будівництва Бескидського тунелю загинув 48-річний машиніст ескаватора.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, трагічна пригода сталася вчора, 23 січня, близько 15.00.

„При проведені будівельних робіт по облаштуванню під’їзної дороги до східного порталу ділянки будівництва тунелю на перегоні «Опорець - Бескид» Львівської залізниці сталося перекидання екскаватора «АТЕК-881», внаслідок чого загинув 48-річний машиніст”, - зазначається у повідомленні.