Азаров привітав студентів з Тетяниним днем

Київ. 25 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров привітав студентів вищих навчальних закладів України з Тетяниним днем.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Від імені уряду України М.Азаров побажав студентській спільноті відповідати вимогам сучасного життя. «Нехай здійсняться всі ваші мрії та назавжди збережеться у ваших серцях романтика студентських літ», - зазначив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що «студентство завжди було авангардом молоді, провідником позитивних соціальних змін, рушійною силою суспільства, активним учасником державного будівництва».

«Саме тому уряд вважає розвиток вищої освіти одним із пріоритетів гуманітарного розвитку держави», - підкреслив М.Азаров.

Він переконаний, що досвід студентства і професіоналізм визначатимуть долю всієї держави і сприятимуть її утвердженню у світовому співтоваристві як правової та заможної країни.

М.Азаров побажав студентам радості пізнання, невичерпної енергії та творчих здобутків, щастя і здоров’я, любові та оптимізму, а також віри у власні сили!

*** У Тетянин день у 1755 році імператриця Єлизавета підписала указ про створення Московського університету, відтоді 25 січня відзначається як день студентства.

В Україні День студента відзначають 17 листопада. Це свято запроваджене указом Президента України від 16 червня 1999 року, № 659/99.

Міжнародний День студента святкують також 17 листопада.