Біля Львова горів нічний розважальний комплекс „Галактика”
17:52, 28 січня 2013Львів
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Жертв і постраждалих немає
Львів. 28 січня. УНІАН. У місті Винники поблизу Львова горів нічний розважальний комплекс „Галактика”. Жертв і постраждалих немає.
Як повідомили УНІАН у Головному управління Держтехногенбезпеки у Львівській області, пожежа сталася вранці 27 січня.
„О 07.19 надійшло повідомлення про пожежу в місті Винники по вулиці Галицькій, 21-б в приміщенні житлового номеру нічного розважального комплексу «Галактика». Вогнем знищено покриття на площі 4 м кв., пошкоджено дах на площі 10 м кв.”, - зазначається у повідомленні.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини виникнення пожежі – з‘ясовуються.
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