Біля Львова горів нічний розважальний комплекс „Галактика”

Львів. 28 січня. УНІАН. У місті Винники поблизу Львова горів нічний розважальний комплекс „Галактика”. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у Головному управління Держтехногенбезпеки у Львівській області, пожежа сталася вранці 27 січня.

„О 07.19 надійшло повідомлення про пожежу в місті Винники по вулиці Галицькій, 21-б в приміщенні житлового номеру нічного розважального комплексу «Галактика». Вогнем знищено покриття на площі 4 м кв., пошкоджено дах на площі 10 м кв.”, - зазначається у повідомленні.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини виникнення пожежі – з‘ясовуються.