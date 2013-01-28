Завтра в Україні очікується сніг

Київ. 28 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем.

Лише у північних, а вдень і в більшості центральних областей без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у східних, південних областях і на Закарпатті 1-6° морозу, на решті території 5-10° морозу, у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та місцями у Київській області 11-16° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході країни та в Приазов`ї до 3° тепла; у Криму протягом доби близько 0°, на Південному узбережжі 1-6° тепла.

У Києві та області у вівторок - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, місцями до 14°, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.