Польща планує збільшити кількість прикордонників

Варшава. 28 січня. УНІАН. Польща планує у рамках реформування прикордонної служби до кінця поточного року збільшити кількість прикордонників на східному кордоні з нинішніх 6,7 тисячі до 8,4 тисячі осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, прикордонній службі важко оцінити, наскільки реально збільшиться кількість прикордонників на східному кордоні, оскільки це залежатиме від бажання самих співробітників, які будуть «перекинуті» на нову роботу з півдня Польщі.

Польська прикордонна служба (SG), відповідаючи на запит агентства, повідомила, що кордон з Україною зараз охороняють працівники Бещадського і Надбужанського відділів, де працюють близько 3,9 тисячі прикордонників.

Частина співробітників Надбужанського відділу стежать також за ділянкою польсько-білоруського кордону.

”Працівники з реорганізованих відділів, які вирішать продовжити службу на східному кордоні, можуть перевестися не лише у Надбужанський чи Бещадський відділи, але й в інші”, - зазначили в SG.

Прикордонна служба також повідомила, що минулого року найбільше зріс пасажиропотік на кордоні Польщі з Калінінградською областю РФ - на понад 70% на тлі 6,5% зростання на кодоні з Білоруссю.

Польсько-український кордон перетнули понад 15 млн разів, що майже на 1 млн разів більше, ніж у попередньому році.

”Збільшення кадрів необхідне для обслуговування нових і реконструйованих пунктів пропуску, для реалізації договорів про малий прикордонний рух з Росією і Україною, а також боротьби з нелегальною міграцією”, - зазначили в SG.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня польська Rzeczpospolita написала про намір влади Польщі посилити контроль за східним кордоном через контрабанду і нелегальну міграцію, що зростають.

Польське Міністерство внутрішніх справ у жовтні 2012 року оголосило про намір реформувати підпорядковану їй Прикордонну службу, назвавши причиною необхідних змін бажання використовувати придбаний Польщею досвід присутності у Шенгенській зоні, до якої країна приєдналася наприкінці 2007 року.

На Україну припадає понад 40% усього пасажиропотоку ділянки східного кордону Польщі.