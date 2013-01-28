На Львівщині відкрито кримінальні провадження за друк бюлетенів

Львів. 28 січня. УНІАН. Львівським міським управлінням та Сколівським райвідділом ГУ МВС України у Львівській області минулого тижня розпочато кримінальні провадження за фактом незаконного друку бюлетенів на проміжні вибори до Львівської облради.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, що кримінальні провадження зареєстровано 22 січня за ч.1 ст. 158 КК України (фальсифікація виборчих документів). Наказується штрафом от двохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

„Досудове слідство перебуває на контролі органів прокуратури”, - зазначила М.Гайовська.

Як зазначив у коментарі агентству голова Львівської обласної ТВК Микола Щур, замовлення на друк бюлетенів, як єдиний уповноважений орган, повинна була забезпечили лише Львівська обласна ТВК.

„Замовили друк бюлетенів Львівська міська виборча комісія та Сколівська районна виборча комісія. Це було перевищення їх повноважень. Я про це був навіть не в курсі”, - заявив він.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з компетентних джерел у Львівській міській виборчій комісії, друк бюлетенів здійснювався на одному з приватних підприємств у м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, Львівська обласна територіальна виборча комісія 3 грудня, прийняла рішення про проведення довиборів до Львівської обласної ради в неділю 27 січня 2013 року в семи мажоритарних округах Львівщини, депутати від яких були обрані до парламенту.

24 січня Львівська обласна виборча комісія видала постанову про неможливість проведення проміжних виборів депутатів облради 27 січня, оскільки через відсутність бюджетних призначень ОВК не змогла виготовити інформаційні плакати кандидатів у депутати, забезпечити транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями дільничні виборчі комісії, та забезпечити друк виборчих бюлетенів для цих комісій, тощо.

Відповідно до закону «Про вибори», проміжні місцеві вибори проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

