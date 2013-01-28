На Львівщині 86 гірників не можуть дістатися на поверхню

Львів. 28 січня. УНІАН. На Львівщині 86 гірників шахти ”Надія” не можуть дістатися на поверхню через знеструмлення копальні.

Як повідомили УНІАН у теруправлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, сьогодні на ім`я начальника теруправління Юрія Царика надійшла факсограма директора ДВАТ ”Шахта ”Надія” Миколи Криштопи про те, що о 15.12 копальню ”Надія” повністю відключено від електропостачання.

На момент відключення в шахті знаходилось 86 працівників. У зв`язку із загрозою життю та здоров`ю працівників в дію введено план ліквідації аварії, для евакуації гірників на шахту виїхало відділення Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону. У повідомленні теруправління зазначено, що відімкнення від електропостачання загрожує загазуванням та затопленням гірничих виробок копальні, а припинення роботи котельні — замерзанням тепломереж шахти і припиненням опалення міста Соснівка.

”Станом на 17.00 повідомлень про нещасні випадки немає”, - зазначили в теруправлінні Держгірпромнагляду.