На Львівщині 86 гірників не можуть дістатися на поверхню
Через знеструмлення копальні
Львів. 28 січня. УНІАН. На Львівщині 86 гірників шахти ”Надія” не можуть дістатися на поверхню через знеструмлення копальні.
Як повідомили УНІАН у теруправлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, сьогодні на ім`я начальника теруправління Юрія Царика надійшла факсограма директора ДВАТ ”Шахта ”Надія” Миколи Криштопи про те, що о 15.12 копальню ”Надія” повністю відключено від електропостачання.
На момент відключення в шахті знаходилось 86 працівників. У зв`язку із загрозою життю та здоров`ю працівників в дію введено план ліквідації аварії, для евакуації гірників на шахту виїхало відділення Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону. У повідомленні теруправління зазначено, що відімкнення від електропостачання загрожує загазуванням та затопленням гірничих виробок копальні, а припинення роботи котельні — замерзанням тепломереж шахти і припиненням опалення міста Соснівка.
”Станом на 17.00 повідомлень про нещасні випадки немає”, - зазначили в теруправлінні Держгірпромнагляду.