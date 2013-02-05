У Львові пройдуть переговори щодо „придністровського питання”

Київ. 5 лютого. УНІАН. 19-20 лютого у Львові відбудуться переговори з питань придністровського врегулювання у форматі «5+2».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

За його словами, у переговорах візьмуть участь прем’єр-міністр Молдови Влад Філат та лідер Придністров’я Євген Шевчук.

Міністр нагадав, що нещодавно перебував з візитом в Молдові, і серед позитивних моментів, з якими погодились як у Кишиневі, так і в Тирасполі, є необхідність підтримання постійного діалогу.

“З обох сторін Дністра існує також розуміння, що необхідно продовжити обговорення політичного статусу Придністров’я”, - сказав він.

Л.Кожара нагадав, що питання придністровського врегулювання буде одним з пріоритетів України під час головування в ОБСЄ.