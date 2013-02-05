На Львівщині водій Volkswagen смертельно травмував пішохода

Львів. 5 лютого. УНІАН. На Львівщині під колесами автомобіля Volkswagen Transporter під час ДТП неподалік пішохідного переходу загинув 56-річний житель одного із сіл Городоцького району області.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув чоловік, сталася вчора, 4 лютого, близько 18.10 на автодорозі «Київ-Чоп».

“За кермом автомобіля Volkswagen Transporter був 42-річний мешканець Івано-Франківщини. Прямуючи в напрямку міста Стрий, чоловік неподалік пішохідного переходу скоїв наїзд на 56-річного пішохода, жителя Городоцького району. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні”, - зазначається в повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини ДТП. Водія автомобіля Volkswagen Transporter скеровано на медичне освідчення щодо наявності алкоголю в крові.