У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°
У горах розпочалася справжня морозна зима.
Сьогодні, 1 грудня, на високогір'ї Карпат температура впала до -12°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 1-2 м/с. Температура повітря -12°", - йдеться у повідомленні.
Заметіль на заході України
На вихідних західні регіони України засипало снігом.
Сніг випав у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.
Соцмережі моментально зарясніли знімками зимової казки.
Так, у суботу перший сніг випав в Ужгороді.
Погода в Україні на тиждень 30 листопада - 6 грудня: дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.
Сьогодні, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... -6°
- Київ+1°... -2°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ-1°... -5°
- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава+2°... -3°
- Рівне-1°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків0°... -4°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці+1°... -4°