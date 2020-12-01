У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°

У горах розпочалася справжня морозна зима.

У Карпатах - холодно та лежить сніг / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сьогодні, 1 грудня, на високогір'ї Карпат температура впала до -12°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 1-2 м/с. Температура повітря -12°", - йдеться у повідомленні.

Заметіль на заході України

На вихідних західні регіони України засипало снігом.

Сніг випав у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

Соцмережі моментально зарясніли знімками зимової казки.

Так, у суботу перший сніг випав в Ужгороді.

Погода в Україні на тиждень 30 листопада - 6 грудня: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.

Сьогодні, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.