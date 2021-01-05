Минулий 2020 рік став найтеплішим у Києві за весь час спостережень

Найспекотніше було 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°.

Минулий рік був аномально теплим / Фото УНІАН

Середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,9°, що на 3,2° перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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"11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму. Особливо відзначились січень, лютий, березень, які мали найвищі відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 6,4°, 6,7°, 5,8°", - йдеться у повідомленні.

Найхолодніше було 7 грудня -9,5°, найспекотніше – 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні – 12.

Опадів на проспекті Науки, 37, випало 580 мм, що відповідає 89% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – понад дві місячні норми у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини кліматичної норми.

Три температурні рекорди Києва у новому році

1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури.

Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°, що на 2,1° вище температури для цього дня 1936 року. Середньодобова температура склала +5,9°, що на 1,8° вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до +8,5°, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°.