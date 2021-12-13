Біля української станції Вернадського вже намело понад 2,6 метра снігу.

Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді намело рекордну кількість снігу. Кучугури намело такі, що пінгвіни, яки висиджують яйця, опинилися по саму голову у снігу.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Зараз біля нашої станції рекордна висота снігового покриву за всю нинішню зимівку – 262 см! З першого грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами наших метеорологів висота покриву може ще збільшитися", - йдеться у повідомленні.

За даними полярників, гнізда пінгвінів на низовинах повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця.

"Однак хвилюватися за засипаних не варто, адже вони до цього пристосовані. Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу", - заспокоїли фахівці.

Нагадаємо, кілька днів тому біля української станції Вернадського у пінгвінів вилупилися перші пташенята. Пташенята в цьому році з'явилися раніше, ніж зазвичай. Перший місяць свого життя малюки проведуть в гнізді.

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Автор: Катерина Лиманська