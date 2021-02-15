Снігові замети на Прикарпатті сягнули висоти у 1,5 метра, дороги до півсотні сіл повністю замело (відео)

Четверту добу рятувальники витягають буксиром автівки, що застрягли у переметах.

Рятувальники допомагають визволити людей зі сніжного полону / Фото REUTERS

На Прикарпатті через снігові замети півсотні сіл опинились повністю відрізаними від світу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Опади та вітер там не вщухають, четверту добу рятувальники витягають буксиром автівки, що застрягли у переметах, та визволяють із снігового полону людей. На допомогу прикарпатським рятувальникам зі снігоочищувальною технікою прийшли колеги з Буковини та Львівської області.

Замети на Прикарпатті подекуди сягають півтораметрової висоти - звичайні дорожній техніці розчистити їх не під силу.

Лавини у Карпатах

Сьогодні, 15 лютого, у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Таким погодним умовам надано 3 рівень небезпеки.