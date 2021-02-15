Снігові замети на Прикарпатті сягнули висоти у 1,5 метра, дороги до півсотні сіл повністю замело (відео)
Четверту добу рятувальники витягають буксиром автівки, що застрягли у переметах.
На Прикарпатті через снігові замети півсотні сіл опинились повністю відрізаними від світу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Опади та вітер там не вщухають, четверту добу рятувальники витягають буксиром автівки, що застрягли у переметах, та визволяють із снігового полону людей. На допомогу прикарпатським рятувальникам зі снігоочищувальною технікою прийшли колеги з Буковини та Львівської області.
Замети на Прикарпатті подекуди сягають півтораметрової висоти - звичайні дорожній техніці розчистити їх не під силу.
Лавини у Карпатах
Сьогодні, 15 лютого, у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.
"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано 3 рівень небезпеки.
- Вінниця-4°... -18°
- Дніпро-5°... -16°
- Донецьк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запоріжжя-5°... -13°
- Івано-Франківськ-3°... -15°
- Київ-6°... -18°
- Кропивницький-4°... -16°
- Луганськ-5°... -14°
- Луцьк-4°... -16°
- Львів-3°... -14°
- Миколаїв0°... -11°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Рівне-6°... -18°
- Сімферополь-5°... -12°
- Суми-9°... -23°
- Тернопіль-4°... -19°
- Харків-6°... -16°
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