У деяких районах через дим спостерігається нульова видимість.

В Якутії через густий дим від лісових пожеж посеред дня настала темрява.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах, які публікують місцеві жителі, видно, що все оповите густою пеленою чорного диму, а з неба падає попіл.

Як повідомляється, через нульову видимість в декількох районах зупинили гасіння пожеж, бо літаки не змогли піднятися в небо.

В Якутії вже вигоріло понад мільйон гектарів лісу - і пожежі не припиняються. У регіоні зафіксували понад півтори сотні нових осередків загорянь.

Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.

Відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе курдська організація.

Автор: Катерина Лиманська