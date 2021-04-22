До кінця дня у Києві може йти дощ.

Сьогодні, 22 квітня, у найближчу годину в Києві очікується гроза з утриманням до кінця дня, подекуди град.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди в Києві на 22 квітня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 22 квітня в столиці очікується практично безхмарна погода.

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +17°, а вночі - опустяться до +6°.

Практично весь день буде безхмарно.

Очікується вітер зі швидкістю до 5,4 м/с.

Атмосферний тиск складе 747 мм рт. ст.

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Автор: Олена Пилипчак