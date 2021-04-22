Сьогодні, 22 квітня, у найближчу годину в Києві очікується гроза з утриманням до кінця дня, подекуди град.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте такожСьогодні в Україні потеплішає до +19° і декілька областей накриють дощі (карта)
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
Прогноз погоди в Києві на 22 квітня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 22 квітня в столиці очікується практично безхмарна погода.
Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +17°, а вночі - опустяться до +6°.
Практично весь день буде безхмарно.
Очікується вітер зі швидкістю до 5,4 м/с.
Атмосферний тиск складе 747 мм рт. ст.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram