Загалом через погіршення погоди в Україні без світла залишилися десятки населених пунктів.

Потужний вітер, злива та град пронеслися Рівненською областю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, найбільше дісталося Вараському району. Поривами вітру там гнуло дерева, крижані кульки й дощ змушували зупинятися водіїв дорогою, а у селищі Володимирець підтопило вулиці.

А на Острожчині – одне дерево впало на приміщення у дитячому таборі.

Читайте такожВ Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода (карта)

Минулося, на щастя, без потерпілих.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України у Рівненській області, у Городищі потужний вітер повалив кілька дерев. Для розчищення дороги знадобилась допомога рятувальників.

Негода в Україні

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях України.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Львівській області без світла залишились 18 населених пунктів, у Київській – 16, Житомирській – 15, Волинській – 10 та Чернігівській – 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Автори: Катерина Лиманська, Катерина Гірник