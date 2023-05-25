Швидкість вітру під час тайфуну досягала 240 км/год.

Гуам пережив найсильніший шторм за останні роки. На щастя, обійшлося без серйозних пошкоджень. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, супертайфун Мавар викликав вітер зі швидкістю до 240 км/год і проливний дощ на острові в західній частині Тихого океану.

Місцева влада повідомляє, що практично все населення і підприємства залишилися без світла, проте серйозних пошкоджень і загиблих немає. Однак людей попередили, щоб вони залишалися вдома заради власної безпеки.

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На зображеннях, розміщених у соціальних мережах, видно зловісні хмари, що пливуть над пляжами, дощі, що б'ють по будівлях, і вітри, що гнуть пальми.

Вітер був такої сили, що від нього вібрували будівлі. По мірі віддалення Мавара від островів умови покращаться і почнуться оцінки збитку, повідомляє The Watchers.

Повінь в Італії - що відомо

Італія страждає від найсильнішої за столітні повені. Є жертви.

Причиною повені стали проливні дощі, які накрили країну після тривалої посухи. Через це земля не встигає вбирати всю воду.

У постраждалих регіонах почалися зсуви, річки виходять з берегів, а десятки тисяч людей змушені були евакуюватися.

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