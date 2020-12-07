На півночі Італії через снігопад призупинено потяги і перекрито дороги (відео)

17:22, 7 грудня 2020
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У горах випало понад півтора метра снігу.

Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин \ фото REUTERS
Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин \ фото REUTERS

Стихійне лихо сталося на півночі Італії: прийшли сильні опади. 

Потужний шторм "Алекс" накриє Францію та принесе в Альпи снігЯк передає ТСН, через рясні дощі й снігопади кілька міст у низовині потерпають від зсувів ґрунту та паводків. Через обвал одного з мостів пожежне авто впало просто в річку. Обійшлося без жертв.

У горах випало понад півтора метра снігу. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин. Ситуацію значно ускладнюють сильні вітри. Для безпеки тимчасо призупинено рух потягів. Перекриті кілька автомагістралей.

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Автор: УНІАН

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Теги: Італіянегода
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