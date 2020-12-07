На півночі Італії через снігопад призупинено потяги і перекрито дороги (відео)
У горах випало понад півтора метра снігу.
Стихійне лихо сталося на півночі Італії: прийшли сильні опади.
Потужний шторм "Алекс" накриє Францію та принесе в Альпи снігЯк передає ТСН, через рясні дощі й снігопади кілька міст у низовині потерпають від зсувів ґрунту та паводків. Через обвал одного з мостів пожежне авто впало просто в річку. Обійшлося без жертв.
У горах випало понад півтора метра снігу. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин. Ситуацію значно ускладнюють сильні вітри. Для безпеки тимчасо призупинено рух потягів. Перекриті кілька автомагістралей.
Північ Італії потерпає від снігопадів і рясних дощів, перекриті кілька автомагістралей
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