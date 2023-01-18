На високогір'ї дме потужний вітер, а видимість впала до 30 метрів.

Рятувальники попеджають про погіршення погодних умов в Карпатах. Зокрема, у горах здійнялася хуртовина та дме штормовий вітер.

"Станом на 07:55 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів, сніг, хуртовина", - повідомили рятувальники.

Також високогір'ї дме потужний вітер, його швидкість сягає 20-21 м/с, а пориви досягають 25 м/с. Температура повітря там зараз -4°.

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На сьогодні, 18 січня, по всій Україні оголосили штормове попередження. В Укргідрометцентрі попереджають про сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с.

Також, за даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах очікується значний дощ, а в горах - з мокрим снігом.

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