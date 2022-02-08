Циклон знищив посіви рису, фруктів і овочів, посиливши нестачу продовольства в районі, який раніше постраждав від посухи.

В результаті циклону на Мадагаскарі загинули понад 20 людей, тисячі людей залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, циклон забрав життя 21 людини, а більше 60000 чоловік змушені були покинути свої будинки, рятуючись від негоди. На острові зруйновані будинки і лінії електропередач.

Циклон також знищив посіви рису, фруктів і овочів, посиливши брак продовольства в районі, який вже боровся з наслідками сильної посухи.

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У Мананджарі, одному з найбільш постраждалих міст, багато будинків були повністю зруйновані. Уламки й вирвані з коренем пальми були всюди.

"Мій будинок почав тріскатися, нам довелося піти, він раптово впав", - розповіла агентству одна з місцевих мешканок.

Вона розповіла, що люди пішли в школу, яка була призначена центром евакуації, але й в цій будівлі зірвало дах.

"Ми були в поганій ситуації, всі будинки були зруйновані. Вода з річки та моря піднялася, всі будинки впали, нам було дуже страшно", - додала жінка.

Як повідомляв Погода УНІАН, на Мадагаскарі вирував потужний циклон. В результаті стихії буквально зруйновані цілі міста, почалися повені та пропала електрика.

Одним з найбільш постраждалих міст було Нусі-Варика на східному узбережжі, де майже 95% будівель були зруйновані. Та ж доля спіткала й інші довколишні села.

Циклон "Бацірай" накрив східне узбережжя Мадагаскару з проливним дощем і швидкістю вітру 165 км/год.

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