Через потужний шторм Азовське море вийшло з берегів: затоплено десятки баз відпочинку (фото, відео)

09:49, 8 грудня 2020
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Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера.

Вулиці Кирилівки перетворилися на ріки / Фото mv.org.ua
Вулиці Кирилівки перетворилися на ріки / Фото mv.org.ua

Десятки баз відпочинку, готелів та пансіонатів затопило у курортній Кирилівці на Запоріжжі. Через негоду, що триває майже тиждень, море пішло у наступ на берегову лінію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Затоплені вулиці Кирилівки / Фото mv.org.ua

Затоплені вулиці Кирилівки / Фото mv.org.ua

Шторм і потужний вітер женуть воду на суходіл. Затопило майже всі будівлі, розташовані на першій лінії. Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера, а дістатися від одного будинку до іншого можна тільки у рибацькому вбранні. 

Негода пронеслася містечком / Фото mv.org.ua
Негода пронеслася містечком / Фото mv.org.ua

Рятувальники стверджують, що море так штормить восени щороку, тому вони були вже напоготові ліквідувати наслідки. Прогнозують, що такою погода залишатиметься ще кілька днів.

Затоплена дорога до резиденції Зеленського

У Запоріжській області через шалений шторм на Азовському морі затопило дорогу до президентської резиденції. 

Зазначається, що десятки роликів у соцмережах свідчать: хвилі перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бірючий острів", де окрім туристичних баз розташований маєток державного управління справами, закріплений за президентом України Володимиром Зеленським.

Пориви вітру у Кирилівці наразі сягають 25-30 метрів на секунду, а двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником.

Затоплюються бази відпочинку та кафе на узбережжі. У воді й опори ліній електропередач.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: штормзатопленняштормове попередженняАзовське морештормове попередження по Україніновини ЗапоріжжяКирилівка
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