Через потужний шторм Азовське море вийшло з берегів: затоплено десятки баз відпочинку (фото, відео)
Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера.
Десятки баз відпочинку, готелів та пансіонатів затопило у курортній Кирилівці на Запоріжжі. Через негоду, що триває майже тиждень, море пішло у наступ на берегову лінію.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Шторм і потужний вітер женуть воду на суходіл. Затопило майже всі будівлі, розташовані на першій лінії. Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера, а дістатися від одного будинку до іншого можна тільки у рибацькому вбранні.
Рятувальники стверджують, що море так штормить восени щороку, тому вони були вже напоготові ліквідувати наслідки. Прогнозують, що такою погода залишатиметься ще кілька днів.
Затоплена дорога до резиденції Зеленського
У Запоріжській області через шалений шторм на Азовському морі затопило дорогу до президентської резиденції.
Зазначається, що десятки роликів у соцмережах свідчать: хвилі перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бірючий острів", де окрім туристичних баз розташований маєток державного управління справами, закріплений за президентом України Володимиром Зеленським.
Пориви вітру у Кирилівці наразі сягають 25-30 метрів на секунду, а двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк із заказником.
Затоплюються бази відпочинку та кафе на узбережжі. У воді й опори ліній електропередач.
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