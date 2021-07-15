Всі літаки, що летіли у "Шереметьєво", спрямували в інші міста та аеропорти.

У Росії через сильну зливу, що обрушилася на Москву та Підмосков'є, затопило територію міжнародного аеропорту "Шереметьєво".

Відео, на яких видно літаки, що стоять у воді, на льотному полі, публікують очевидці в соцмережах.

Інформацію про затоплений аеропорт підтвердило джерело в екстрених службах, передає ТАСС.

"Близько десяти вулиць та доріг підтоплені через зливу в Москві. Крім того, місцями підтоплена територія аеропорту "Шереметьєво", літаки стоять у воді", – зазначив він.

Читайте такожУ Львові кілька країн постраждали від буревіїв та злив (відео)Також повідомляється, що літаки, які прямували в аеропорт "Шереметьєво", направлені в інші міста та аеропорти. Всього перенаправлено 16 рейсів.

Десятки рейсів на приліт та виліт при цьому затримуються на 30-50 хвилин.

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Автор: Катерина Шварц