У Росії через сильну зливу, що обрушилася на Москву та Підмосков'є, затопило територію міжнародного аеропорту "Шереметьєво".
Відео, на яких видно літаки, що стоять у воді, на льотному полі, публікують очевидці в соцмережах.
Інформацію про затоплений аеропорт підтвердило джерело в екстрених службах, передає ТАСС.
"Близько десяти вулиць та доріг підтоплені через зливу в Москві. Крім того, місцями підтоплена територія аеропорту "Шереметьєво", літаки стоять у воді", – зазначив він.
Читайте такожУ Львові кілька країн постраждали від буревіїв та злив (відео)Також повідомляється, що літаки, які прямували в аеропорт "Шереметьєво", направлені в інші міста та аеропорти. Всього перенаправлено 16 рейсів.
Десятки рейсів на приліт та виліт при цьому затримуються на 30-50 хвилин.
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