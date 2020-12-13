Льодяний дощ та мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погодних умов в Україні
На Україну насувається черговий циклон, який підкине низку погодних "сюрпризів".
У понеділок, 14 грудня, до України прийде циклон, який принесе похолодання та опади у вигляду мокрого снігу й льодяного дощу.
Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.
Якщо сьогодні піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик"Опади - мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг, обирайте! - найбільш ймовірні на Півночі, у центральних областях, місцями на Заході, зачеплять Одещу", - написала синоптик.
Натомість на більшій частині півдня, в східних областях та на Дніпропетровщині, за її словами, буде суха погода, але, можливо, з туманами. При цьому в південній частині України та на сході буде сильний вітер.
"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля - вночі до невеликих ’мінусів', вдень до 'плюсів'. Оці мікроколивання - капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця", - зауважила Діденко.
У Києві завтра прогнозується мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади будуть уночі та вранці, а з другої половини дня попустить. Проте, додала синоптик, ожеледь та ожеледиця - залишаються.
Погіршення погодних умов в Україні: що відомо
- Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ за мінусової температури (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті обмерзли тротуари і дороги. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.
- У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.
- Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.
- Вінниця+1°... -2°
- Дніпро+2°... 0°
- Донецьк0°... -2°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... 0°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-1°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... 0°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава0°... -2°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+16°... +7°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+1°... -1°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницький+1°... -2°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці+1°... 0°