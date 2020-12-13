Льодяний дощ та мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погодних умов в Україні

18:01, 13 грудня 2020
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На Україну насувається черговий циклон, який підкине низку погодних "сюрпризів".

Ожеледиці в Україні поки що не вдасться позбутися / фото УНІАН, Чузавков Сергій
Ожеледиці в Україні поки що не вдасться позбутися / фото УНІАН, Чузавков Сергій

У понеділок, 14 грудня, до України прийде циклон, який принесе похолодання та опади у вигляду мокрого снігу й льодяного дощу.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

Якщо сьогодні піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик"Опади - мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг, обирайте! - найбільш ймовірні на Півночі, у центральних областях, місцями на Заході, зачеплять Одещу", - написала синоптик.

Натомість на більшій частині півдня, в східних областях та на Дніпропетровщині, за її словами, буде суха погода, але, можливо, з туманами. При цьому в південній частині України та на сході буде сильний вітер.

"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля - вночі до невеликих ’мінусів', вдень до 'плюсів'. Оці мікроколивання - капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця", - зауважила Діденко.

У Києві завтра прогнозується мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади будуть уночі та вранці, а з другої половини дня попустить. Проте, додала синоптик, ожеледь та ожеледиця - залишаються.

Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

  • Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ за мінусової температури (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті обмерзли тротуари і дороги. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.
  • У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.
  • Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

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Автор: Аліна Вишневська

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