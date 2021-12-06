Зупинка може тривати до середини тижня.

В регіоні Норрботтен, що на крайній півночі Швеції, з міркувань безпеки зупинили рух залізничного транспорту.

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація SVT.

У понеділок, 6 грудня, температура повітря в Норрботтені — на рівні мінус 27 градусів Цельсія. За прогнозами, впродовж тижня температура може опуститися нижче мінус 30 градусів.

Читайте такожНа Різдво в Україні вдарять 15-градусні морози: прогнозМісцевий залізничний оператор Vy зупинив рух потягів навколо міста Кіруна через сильні морози. Це зробили з міркувань безпеки пасажирів.

"Наші локомотиви та вагони витримують такі температури, але на північ від Кіруни потяги їдуть на великі відстані бездоріжжям. Це означає обмежену можливість полагодження або евакуації, якщо щось трапиться з інфраструктурою або транспортними засобами. Тому з міркувань безпеки ми вирішили зупинити рух на окремих ділянках", — пояснили у Vy.

Регіональний залізничний оператор Norrtåg також зупинив рух в районі Кіруни. На рейси замість того вийшли автобуси.

Як очікується, рух потягів можуть відновити тільки 9 грудня.

Раніше повідомлялося, що в Данії покупцям і співробітникам IKEA довелося заночувати в магазині через погану погоду.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Печенюк