Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. Зсув заблокував рух трамваїв у Познані.

На Польщу налетіла потужна злива з ураганом. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє RMF24.

У деяких регіонах країни пройшла потужна злива, паралізувавши, зокрема, Познань. В одному з районів міста утворилася величезна калюжа глибиною понад метр і в ній застрягли дві машини.

Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. А через зсув ьуло паралізовано рух трамваїв.

Рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 2600 разів.

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Автор: Катерина Лиманська