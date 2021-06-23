По Польщі пронісся ураган / скріншот відео
На Польщу налетіла потужна злива з ураганом. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє RMF24.
У деяких регіонах країни пройшла потужна злива, паралізувавши, зокрема, Познань. В одному з районів міста утворилася величезна калюжа глибиною понад метр і в ній застрягли дві машини.
Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. А через зсув ьуло паралізовано рух трамваїв.
Рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 2600 разів.
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