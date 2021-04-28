Погода у травні обіцяє бути доволі мінливою.
Про це на запит Фактів ICTV розповіли в Укргідрометцентрі.
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Як повідомляється, вже з 2 травня синоптики прогнозують потепління на території України.
За даними синоптиків, короткочасні дощі та грози очікуються в усіх областях України. Зокрема 2 травня дощі можливі практично в усій країні, за винятком сходу та південного сходу. А вже у понеділок, 3 травня, дощі пройдуть на Лівобережжі.
У середині наступного тижня на півночі та у центрі України погода також обіцяє бути з дощами через циклон.
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