Вчора у Запоріжжі та області пройшли грози та град, а також шквальний вітер до 15-20 м/с. Внаслідок несприятливих погодних умов випала велика кількість опадів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.
Як повідомляється, рятувальники здійснили оперативне реагування на 9 викликів пов’язаних з наданням допомоги населенню внаслідок несприятливих погодних умов.
Так, співробітники у Запоріжжі на вулиці Шкільній розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин, які впали на автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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Як повідомляється, через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.
Всього на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов залучалося 11 одиниць техніки та 44 особи особового складу.
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