У Запоріжжі випала велика кількість опадів, повалено дерева та підтоплено підвали будинків.

Вчора у Запоріжжі та області пройшли грози та град, а також шквальний вітер до 15-20 м/с. Внаслідок несприятливих погодних умов випала велика кількість опадів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

Як повідомляється, рятувальники здійснили оперативне реагування на 9 викликів пов’язаних з наданням допомоги населенню внаслідок несприятливих погодних умов.

Так, співробітники у Запоріжжі на вулиці Шкільній розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин, які впали на автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Читайте такожВ Україну повертається спека +32°: прогноз погоди на 30 червня (карта)

Як повідомляється, через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

Всього на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов залучалося 11 одиниць техніки та 44 особи особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська