За останні 400 років вулкан вивергався понад 50 разів.

З кратера на вершині вулкана Майон на Філіппінах почала вивергатися лава. Через небезпеку місцева влада почала евакуацію населення. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, активність на вулкані почала зростати 5 червня. З тих пір на вершині відбуваються каменепади, а вчора Майон випустив потік лави. В результаті підвищеної активності вулкана одна з провінцій Філіппін опинилася в стані лиха. Влада оголосила евакуацію всіх жителів у радіусі 6 кілометрів від вулкана.

Вулкан Майон - що про нього відомо

Красиво симетричний вулкан Майон височіє на 2462 метри над затокою Албай. Він є найактивнішим вулканом Філіппін.

Вулкан має круті верхні схили із середньою крутизною 35-40 градусів, які увінчані невеликим кратером на вершині.

За останні 400 років вулкан вивергався понад 50 разів, щоразу вражаючи своєю силою. Найбільш руйнівне виверження сталося 1 лютого 1814 року, коли потік лави повністю знищив місто Кагзава, забравши життя понад 1200 людей. У 1993 році ще одне виверження призвело до загибелі 79 осіб. А в 2013 році в результаті виверження загинули четверо німецьких альпіністів і їх гід.

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