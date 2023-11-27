Відновлено роботу всіх котелень, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району.

В Одесі жителі Пересипського району залишаються без опалення через серйозну аварію. Через негоду відбулося падіння 100-метрової труби на котельні великої потужності.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста з посиланням на директора комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Зазначається, що наразі в Одесі 148 малих та квартальних котелень обладнані генераторами. Районні котельні, яких у місті сім, технологічно неможливо забезпечити генераторами через їх велику потужність.

За словами директорки КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової, для альтернативного забезпечення живлення цих котелень спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізується проект будівництва чотирьох електростанцій на базі газопоршневих установок загальною потужністю 29,7 МВт.

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"Зараз розроблюється проєктна документація, Одеса очікує на постачання обладнання. На жаль, будівництво розпочнеться тільки наступного року. Для роботи котелень потрібна не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання. Через складні погодні умови та обриви електромереж потужні насосні станції компанії "Інфоксводоканал" працювали нестабільно… Як наслідок, робота потужних районних котелень вимушено була призупинена", – наголосила вона.

За її словами, сьогодні відновлено роботу всіх котелень, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району. Через шквальний вітер частина труби була пошкоджена.

"Наразі спільно з ДСНС та будівельними компаніями ведеться розбір завалів, здійснюються протиаварійні роботи. Працюємо без зупинки, позмінно. За прогнозами фахівців, запустити котельню можливо. Більш детальна інформація – згодом", – повідомила Позднякова.

Зазначимо, що загалом в Одесі чотири райони. У Пересипському мешкає понад 200 тис. людей.

Падіння труби котельні в Одесі

Під час негоди через сильний вітер в Одесі на котельні великої потужності сталася серйозна аварія. Упав димохід заввишки понад 100 метрів. Влада міста повідомила, що розпочато оцінку пошкодження.

Фахівці уже приступили до аварійних робіт. Мер міста Геннадій Труханов пообіцяв якомога швидше запустити котельню.

Напередодні через негоду та проблеми з електропостачанням в різних районах міста виникли перебої із водопостачанням – через стрибки напруги та відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин.

Зазначалося, що переважну більшість насосних станцій перевели на роботу від генераторів, однак через значну потужність та технологічні особливості певну частину станцій неможливо перевести на автономне живлення.

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