Полярники фіксували найкоротшу озонову діру над Антарктикою за кілька років: що це означає

У 2025 році діра у озоновому шарі над Антарктикою закрилася значно раніше, ніж зазвичай, і стала найкоротшою за останні шість років. За словами озонометриста, керівника 30-ї Української антарктичної експедиції Олександра Полудня, повне відновлення озонового шару зафіксували вже 1 грудня — це найраніша дата з 2019 року.

За словами дослідника, які наводить Національний антарктичний науковий центр, про це свідчать дані Служби моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS), NASA, а також української антарктичної станції "Академік Вернадський", що знаходиться на острові Галіндез.

Саме на цій станції, яка раніше належала Великій Британії та мала назву "Фарадей", у 1980-х роках і було відкрито явище озонової діри. Цим терміном описують суттєве зниження концентрації озону в стратосфері. Зазвичай, пояснюють науковці, це явище спостерігається в період із серпня до листопада.

У повідомленні йдеться, що українські полярники продовжують безперервний моніторинг озонового шару, підтримуючи один із найдовших у світі рядів спостережень. Цьогоріч перші показники нижче 220 одиниць Добсона, що означають появу озонової діри, було зафіксовано 3 серпня, а стабільне повернення до норми — у межах 270–290 одиниць — почалося з 17 листопада.

Загалом упродовж сезону занижені значення спостерігалися у 81% днів. Мінімальний показник становив 160 одиниць Добсона - це вище, ніж у низці попередніх років.

За даними CAMS та NASA Ozone Watch, озонова діра у 2025 році була відносно невеликою вже другий рік поспіль, особливо на тлі значно більших і триваліших ділянок виснаження озону у 2020–2023 роках. Концентрації озону цього року також були вищими.

Фахівці Національного антарктичного центру нагадують, що розміри озонової діри змінюються щороку. Після стрімкого зростання з початку 1980-х років ситуація стабілізувалася у 2000-х, а згодом почалося поступове відновлення озонового шару. Це пов’язують із глобальною забороною на використання озоноруйнівних речовин, ухваленою ще у 1987 році.

Водночас на стан озону впливають і природні чинники - сонячна активність, вулканічні виверження, океанічні процеси та інші кліматичні коливання. Попри це, останні спостереження дають підстави для обережного оптимізму: озонова діра над Антарктикою поступово зменшується.

Нагадаємо, що озонова діра над Антарктикою у 2025 році була п'ятою найменшою з 1992 року, коли почала набирати чинності міжнародна угода про поступову відмову від озоноруйнівних хімічних речовин. Як повідомили у новому спільному звіті NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, попри те, що розмір озонової діри може коливатися щороку, цьогорічні спостереження демонструють: обмеження, ухвалені в межах Монреальського протоколу та його подальших поправок, працюють і забезпечують поступове відновлення озонового шару.

