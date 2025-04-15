майже дві тисячі людей постраждали від негоди.

В Іраку вибухнула сильна піщана та пилова буря, через що постраждало безліч людей. Про це повідомляє BBC.

За інформацією агентства, близько 1800 осіб звернулися до лікарень із проблемами дихання. Серед постраждалих є діти.

На кадрах, опублікованих в Інтернеті, було показано райони, оповиті густим помаранчевим серпанком. Місцеві ЗМІ також повідомляють про відключення електроенергії та припинення польотів.

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Як повідомляється, люди почали носити маски, а медики чергували на вулицях, щоб надавати допомогу постраждалим.

Піщана буря накрила південні провінції Іраку помаранчевою хмарою, яка знизила видимість до менш ніж одного кілометра.

Лікарні в провінції Мутанна на півдні Іраку отримали щонайменше "700 випадків задухи", повідомив місцевий чиновник охорони здоров'я. Понад 250 осіб госпіталізовано в провінції Наджаф, а 322 пацієнти, включно з дітьми, були відправлені до лікарень у провінції Діванія.

Ще 530 осіб повідомили про проблеми з диханням у провінціях Ді-Кар і Басра.

Пилові бурі в Іраку

Пилові бурі - звичайна справа в Іраку. Деякі експерти вважають, що вони стають частішими через зміну клімату.

Ірак занесений ООН до списку п'яти країн, найбільш уразливих до зміни клімату. Країна регулярно стикається з піщаними бурями, виснажливою спекою і нестачею води.

За даними міністерства довкілля, у майбутньому в Іраку буде більше "пилових днів".

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