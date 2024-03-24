За словами синоптиків, опади 25 березня очікуються на півдні, заході, півночі та в центрі країни.

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, дощі йтимуть у більшості регіонів країни.

За даними Укргідрометцентру, 25 березня в південних та центральних областях вдень йтимуть значні дощі, на заході та півночі очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території опадів не буде. Також в західних областях вночі та вранці місцями передбачається туман.

Вітер буде південним з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла, в південно-східних областях - 9-14° тепла.

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Синоптики Укргідрометцентру потішили прогнозом погоди на завтра, 25 березня, у Києві. За їхніми словами, температура повітря очікується до 10° тепла. Вітер в цей день буде переважно північним та матиме швидкість поривів 5-10 м/с. Крім того, в Укргідрометцентрі наголошують, що день буде хмарним, але місцями проявлятиметься сонце.

Також народний синоптик Наталка Діденко назвала точну дату, коли в Україну прийде відчутне потепління. За її словами, це станеться 27 березня.

"Кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27-го березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну", - запевнила вона.

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