Завтра у Києві очікується погіршення погоди
Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, виникнення ожеледі та ожеледиці.
У столиці завтра вночі очікується погіршення погодних умов.
Про це прес-служба КМДА повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Українців попередили про ожеледицю, мокрий сніг та дощ 8 січня
Зазначається, що очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
При цьому у прес-службі запевнили, що шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Відповідна спецтехніка вже перебуває на вихідних позиціях у місті.
Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.
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