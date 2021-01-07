Завтра у Києві очікується погіршення погоди

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, виникнення ожеледі та ожеледиці.

У Києві очікуються ожеледь та мокрий сніг / фото УНІАН

У столиці завтра вночі очікується погіршення погодних умов.

Про це прес-служба КМДА повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Зазначається, що очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

При цьому у прес-службі запевнили, що шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Відповідна спецтехніка вже перебуває на вихідних позиціях у місті.

Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

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