Завтра у Києві очікується погіршення погоди

15:57, 7 січня 2021
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Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, виникнення ожеледі та ожеледиці.

У Києві очікуються ожеледь та мокрий сніг / фото УНІАН
У Києві очікуються ожеледь та мокрий сніг / фото УНІАН

У столиці завтра вночі очікується погіршення погодних умов.

Про це прес-служба КМДА повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Українців попередили про ожеледицю, мокрий сніг та дощ 8 січня

Зазначається, що очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

При цьому у прес-службі запевнили, що шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Відповідна спецтехніка вже перебуває на вихідних позиціях у місті.

Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

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Автор: Вікторія Токарєва

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