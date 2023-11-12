Енергетики переведені на посилений режим роботи, щоб ліквідовувати наслідки аварій, якщо вони виникнуть.

У Києві внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення у деяких районах.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. Як зазначається, сьогодні в місті несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено про І рівень небезпечності.

Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Зокрема, у Деснянському районі - на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано), у Дарницькому районі - на вулицях Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації), у Святошинському районі - по вулиці Стеценка (ліквідовується).

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Повідомляється, що через негоду в столиці на посилений режим роботи переведені енергетики компанії ДТЕК, щоб ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення. Рішення прийнято зважаючи, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

У КМВА зазначають, що наразі інформації щодо постраждалих немає.

Важливі новини Києва - сьогодні це варто знати

У Києві та Київській області оголосили штормове попередження. Синоптики кажуть про підвищений рівень небезпеки. Вчора, 11 листопада, мешканців області попереджали, що у неділю вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці - значний дощ.

Зазначимо, І рівень небезпечності свідчить про те, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Населенню варто зберігати підвищену уважність та обережність.

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