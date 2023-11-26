Завтра у низці областей погода буде дуже складною.

В Україні 27 листопада пориви вітру становитимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

В вночі та завтра вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с, хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, у Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Відео дня

"На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили в ДСНС.

У Києві та області:

27 листопада пориви північно-західного вітру 17-22 м/с,

хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий); вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вночі значний, у східних районах сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

Негода в Україні

Кілька днів тому Укргідрометцентр попереджав, що Україну накриє циклон, який супроводжуватиметься серйозним погіршенням погодних умов. А сьогодні вранці стало відомо, що трасу Одеса-Рені закрили через хуртовину. Загалом по Одеській області спостерігається ускладнена погода. Циклон вже рухається вглиб території України.

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