Мороз відступив, снігопади припинилися.

Сьогодні, 12 квітня, температура у Карпатах підвищилася до +1°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 9-10 м/с, температура повітря +1°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 12 квітня, в Україні визирне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. У Херсоні очікується злива. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°.

У Києві - сонячно, температура повітря вночі +6°, вдень +15°.

У Львові в понеділок очікується ясна погода, вночі +5°, вдень +18°.

В Одесі 12 квітня - ясно, температура вночі +6°, вдень +14°.

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Автор: Олена Пилипчак