Опади очікуються лише на Херсонщині.

У понеділок, 12 квітня, в Україні вигляне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. У Херсоні очікується злива. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві - сонячно, температура повітря вночі +6°, вдень +15°.

У Львові в понеділок очікується ясна погода, вночі +5°, вдень +18°.

У Луцьку буде малохмарно, вночі +6°, вдень +18°.

У Рівному в понеділок - сонячно, вночі +4°, вдень +18°.

У Тернополі 12 квітня вночі буде +4°, вдень +17°, ясно.

У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі +4°, вдень +17°.

В Івано-Франківську сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +20°.

У Чернівцях у понеділок - сонячно, вночі +3°, вдень +17°.

У Вінниці сьогодні сонячно, +3°...+17°.

У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі +4°, вдень +17°.

У Черкасах - малохмарно, вночі +5°, вдень +11°.

У Кропивницькому - хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +9°...+16°.

В Одесі 12 квітня - ясно, температура вночі +6°, вдень +14°.

У Херсоні в понеділок вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність, злива.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +15°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +6°...+19°.

У Харкові - хмарно, температура вночі +9°, вдень +21°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°.

У Сімферополі в понеділок - хмарно, +5°...+11°.

У Краматорську буде похмуро, суцільна хмарність температура вночі +8°, вдень +19°.

У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі +8°, вдень +19°.

Народні прикмети 12 квітня

12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

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Автор: Олена Пилипчак