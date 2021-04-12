Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото УНІАН

У понеділок, 12 квітня, в Україні вигляне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. У Херсоні очікується злива. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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  • У Києві - сонячно, температура повітря вночі +6°, вдень +15°.
  • У Львові в понеділок очікується ясна погода, вночі +5°, вдень +18°.
  • У Луцьку буде малохмарно, вночі +6°, вдень +18°.
  • У Рівному в понеділок - сонячно, вночі +4°, вдень +18°.
  • У Тернополі 12 квітня вночі буде +4°, вдень +17°, ясно.
  • У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі +4°, вдень +17°.
  • В Івано-Франківську сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +20°.
  • У Чернівцях у понеділок - сонячно, вночі +3°, вдень +17°.
  • У Вінниці сьогодні сонячно, +3°...+17°.
  • У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі +4°, вдень +17°.
  • У Черкасах - малохмарно, вночі +5°, вдень +11°.
  • У Кропивницькому - хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +9°...+16°.
  • В Одесі 12 квітня - ясно, температура вночі +6°, вдень +14°.
  • У Херсоні в понеділок вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність, злива.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +15°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +6°...+19°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі +9°, вдень +21°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°.
  • У Сімферополі в понеділок - хмарно, +5°...+11°.
  • У Краматорську буде похмуро, суцільна хмарність температура вночі +8°, вдень +19°. 
  • У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі +8°, вдень +19°.

Народні прикмети 12 квітня

12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

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Автор: Олена Пилипчак