Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото УНІАН
У понеділок, 12 квітня, в Україні вигляне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. У Херсоні очікується злива. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- У Києві - сонячно, температура повітря вночі +6°, вдень +15°.
- У Львові в понеділок очікується ясна погода, вночі +5°, вдень +18°.
- У Луцьку буде малохмарно, вночі +6°, вдень +18°.
- У Рівному в понеділок - сонячно, вночі +4°, вдень +18°.
- У Тернополі 12 квітня вночі буде +4°, вдень +17°, ясно.
- У Хмельницькому сьогодні буде сонячно, вночі +4°, вдень +17°.
- В Івано-Франківську сьогодні очікується мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +20°.
- У Чернівцях у понеділок - сонячно, вночі +3°, вдень +17°.
- У Вінниці сьогодні сонячно, +3°...+17°.
- У Житомирі в понеділок - сонячно, температура вночі +4°, вдень +17°.
- У Черкасах - малохмарно, вночі +5°, вдень +11°.
- У Кропивницькому - хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +9°...+16°.
- В Одесі 12 квітня - ясно, температура вночі +6°, вдень +14°.
- У Херсоні в понеділок вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність, злива.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +15°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +6°...+19°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі +9°, вдень +21°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°.
- У Сімферополі в понеділок - хмарно, +5°...+11°.
- У Краматорську буде похмуро, суцільна хмарність температура вночі +8°, вдень +19°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі +8°, вдень +19°.
Народні прикмети 12 квітня
12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.
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