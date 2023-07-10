У столиці встановлено рекорд добової кількості опадів за 7 липня.

Днями у Києві зафіксували новий погодний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізичнаобсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, 7 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

Погода у Києві та області - прогноз на сьогодні

За даними Українського гідрометцентру, 10 липня на Київщині очікується мінлива хмарність.

Відео дня

Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Температура по області вдень буде на рівні 21-26° ,а у Києві стовпчики термометрів показуватимуть 22-24°.

Червень 2023 у столиці - рекорди місяця

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, червень 2023 у Києві виявився не "у нормі".

Зокрма середньомісячна температура повітря дорівнювала +19,6°С. Це на 0,1°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 4 червня (+7,9°С), а найспекотніше - 23 червня, коли температура після полудня піднялась до +31,1°С.

11 червня у Києві був встановлений рекорд найнижчої середньодобової температури повітря для цього дня (+13,0°С). Це на 0,1°С нижче попереднього рекордного показника 1881 року.

А опадів у столиці за червень 2023 випало 118 % кліматичної норми.

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