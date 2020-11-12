Завтра в Києві визирне сонце та похолодає до +4°

17:00, 12 листопада 2020
2

Вітер - південно-східного напрямку.

Завтра в Києві похолодає / фото УНІАН
Завтра в Києві похолодає / фото УНІАН

У п'ятницю, 13 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів опустяться до +4°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Дощі повертаються, але тільки до однієї з областей: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +4°.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 758 мм рт. ст.

Народний прогноз на 13 листопада

13 листопада — Никодима, Свирида, Стахія і Амплія, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпрогноз погодипогода у Києвіпохолодання в Києвіпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+21°
Погода Стерлінг - хмарно, дощ
73 %
751 мм
5.1 м/с
69 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять