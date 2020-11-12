Завтра в Києві визирне сонце та похолодає до +4°
Вітер - південно-східного напрямку.
У п'ятницю, 13 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів опустяться до +4°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Дощі повертаються, але тільки до однієї з областей: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +4°.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 758 мм рт. ст.
Народний прогноз на 13 листопада
13 листопада — Никодима, Свирида, Стахія і Амплія, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.
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