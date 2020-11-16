Завтра у Києві - похмуро і холодно: температура впаде до 0°
Завтра у столиці - без опадів.
У вівторок, 17 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра в Україні похолодає і почнуться сильні дощі, у двох областях - з мокрим снігом (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень повітря прогріється максимум до 0°.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,3 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 757 мм рт. ст.
Народний прогноз на 17 листопада
17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Йоанікія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то в наступному році хліба багато буде. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
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Мін./mакс. температура:0° / +15°
Вологість:47 %
Тиск:752 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:54
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Видимість:16 км
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