Завтра у Києві - похмуро і холодно: температура впаде до 0°

17:00, 16 листопада 2020
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Завтра у столиці - без опадів.

Завтра в Києві-похмуро / фото УНІАН
Завтра в Києві-похмуро / фото УНІАН

У вівторок, 17 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Завтра в Україні похолодає і почнуться сильні дощі, у двох областях - з мокрим снігом (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень повітря прогріється максимум до 0°.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,3 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 757 мм рт. ст.

Народний прогноз на 17 листопада

17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Йоанікія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то в наступному році хліба багато буде. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.

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Автор: Олена Пилипчак

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