Негода вирує: у семи областях України знеструмлено 64 населених пункти

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні - рятувальники прозвітували про наслідки снігопадів, деталі / УНІАН

У семи областях України через негоду знеструмлено 64 населених пункти.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях: Львівська – 20, Чернівецька – 15, Тернопільська – 11, Дніпропетровська – 10, Донецька – 4, Кіровоградська – 2 та Одеська – 2», - сказано у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні

За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.

Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура 8-13° морозу, в західних та південних областях місцями

2-7° морозу, в Карпатах 16-21° морозу.