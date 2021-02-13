Негода вирує: у семи областях України знеструмлено 64 населених пункти
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У семи областях України через негоду знеструмлено 64 населених пункти.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Синоптики показали, які регіони України найбільше замело (мапа)
«В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях: Львівська – 20, Чернівецька – 15, Тернопільська – 11, Дніпропетровська – 10, Донецька – 4, Кіровоградська – 2 та Одеська – 2», - сказано у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Погода в Україні
За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.
Сьогодні вдень в північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура 8-13° морозу, в західних та південних областях місцями
2-7° морозу, в Карпатах 16-21° морозу.
- Вінниця-10°... -12°
- Дніпро-10°... -13°
- Донецьк-8°... -11°
- Житомир-10°... -12°
- Запоріжжя-9°... -11°
- Івано-Франківськ-6°... -7°
- Київ-11°... -13°
- Кропивницький-11°... -14°
- Луганськ-6°... -11°
- Луцьк-6°... -7°
- Львів-4°... -5°
- Миколаїв-8°... -10°
- Одеса-7°... -9°
- Полтава-12°... -14°
- Рівне-8°... -9°
- Сімферополь-6°... -10°
- Суми-13°... -16°
- Тернопіль-7°... -8°
- Харків-10°... -14°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницький-9°... -10°
- Черкаси-12°... -16°
- Чернігів-11°... -14°
- Чернівці-7°... -8°