Наразі точна цифра жертв невідома, оскільки нема актуальних даних про кількість населення.

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї, який стався три дні тому, під землею опинились поховані живцем понад 2 000 людей.

Як пише Reuters з посиланням на уряд країни, складний рельєф перешкоджає рятувальникам і зменшує надію на порятунок виживших.

Водночас Національний центр стихійних лих у листі ООН вказав, що ймовірна кількість загиблих становить понад 670 осіб.

Розбіжність у цифрах пов'язана з віддаленістю острова і складністю отримання точної оцінки чисельності населення. Останній достовірний перепис населення проводився у 2000 році, і багато людей живуть ізольовано в гірських селах.

Міністр оборони країни Біллі Джозеф розповів, що в шести віддалених селах в районі Майп-Мулітака в провінції Енга проживало 4 000 осіб. Понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. З-під землі було чутно крики тих, хто вижив.

Понад 72 години місцеві мешканці за допомогою лопат та рук намагались розчистити будинки, але знайти вдалось поки лише п'ять тіл.

Важка техніка та допомога прибувають повільно через віддаленість. При цьому міжплемінна війна поблизу змушує гуманітарних працівників у супроводі солдатів повертатися на ніч до столиці провінції, що за 60 км від села.

Міністр оборони додав, що протягом 24 годин на місце катастрофи був відправлений керівник оборонних операцій за підтримки Сил оборони Австралії. Також на місці трагедії перебувала інженерна команда Папуа-Нової Гвінеї і військовий гелікоптер для евакуації людей.

Уряд звернувся до геотехнічної групи Сил оборони Нової Зеландії з проханням оцінити можливу нестабільність ґрунту поблизу. Це потрібно для розуміння, чи безпечне використання важкої землерийної техніки.

Джозеф зауважив, що провінції необхідно розбудовувати потенціал для попередження стихійних лих, і запевнив, що уряд відбудує села і знову відкриє головну автомагістраль до міста і золотодобувної шахти Поргера.

Австралія оголосила про виділення першого пакету допомоги в розмірі 1,66 мільйона доларів. Вона також надішле технічних експертів для допомоги в рятувальних і відновлювальних роботах. Допомогти вирішив і Китай.

За словами голови місії Агентства ООН з питань міграції в Папуа-Новій Гвінеї Серхана Актопрака, дощ, нестабільний ґрунт і вода роблять роботу з розчищення завалів надзвичайно небезпечною. Загалом було евакуйовано понад 250 будинків, а понад 1250 людей були змушені покинути свої домівки.

Зсув грунту у Китаї

Як повідомляв УНІАН, у південному заході Китаю масивний зсув накрив відразу два села. Понад 500 людей були евакуйовані після трагедії, проте близько півсотні людей опинилися під завалами. Рятувальникам вдалося підняти на поверхню 20 тіл загиблих, а 24 людини вважаються зниклими безвісти.

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