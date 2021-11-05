На острові Ява річки почали виходити з берегів й затоплювати довколишні села.

Смертельна повінь накрила острів Ява в Індонезії, вже є загиблі.

Про це повідомляє Aljazeera.

За заявою офіційних осіб, раптові повені в результаті проливних дощів на головному острові Індонезії, Яві, забрали життя як мінімум п'яти осіб, ще чотири людини пропали безвісти.

Як повідомляється, річки на схилах гори Арджуно вийшли з берегів у четвер, а їх каламутні води затопили п'ять сіл.

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За даними агентства, рятувальні роботи ускладнені через завалені брудом і сміттям дороги.

Як повідомляється, влада все ще збирає інформацію про збитки та можливі жертви. Людей почали евакуювати з постраждалих районів в урядові притулки.

Повідомляється про сильні повені й в інших районах країни, проте інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в жовтні від повеней постраждали Індія і Непал. Тоді в результаті стихії загинули понад 150 осіб, багато будинків були затоплені та завалені камінням в результаті зсувів.

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Автор: Катерина Лиманська