На південь Італії обрушився потужний шторм / фото REUTERS

Сильний циклонічний шторм перетворив площі на озера на півдні Італії. Найсильніше постраждав острів Сицилія.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, шторм став причиною масштабних повеней навколо міста Катанія, перетворивши вулиці і площі в річки і озера і забравши життя як мінімум двох людей.

За даними агентства, дощ затопив деякі з найвідоміших вулиць і площ Катанії. Центр міста залишився без електрики, затоплено безліч магазинів. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки і наказала закрити всі магазини, крім продуктових і аптек.

Очікується, що пік шторму буде в період з четверга по п'ятницю.

Як повідомлялося раніше, на півдні Італії після проливних дощів почалися повені. Жертвами суворої погоди вже стали дві людини. 

За словами пожежників, крім Катанії, найбільш постраждалими районами є Сицилія, а також міста Реджо-Калабрія і Вібо-Валентія в Калабрії.

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Автор: Катерина Лиманська