На південь Італії налетів потужний циклонічний шторм, є загиблі.

Сильний циклонічний шторм перетворив площі на озера на півдні Італії. Найсильніше постраждав острів Сицилія.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, шторм став причиною масштабних повеней навколо міста Катанія, перетворивши вулиці і площі в річки і озера і забравши життя як мінімум двох людей.

За даними агентства, дощ затопив деякі з найвідоміших вулиць і площ Катанії. Центр міста залишився без електрики, затоплено безліч магазинів. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки і наказала закрити всі магазини, крім продуктових і аптек.

Очікується, що пік шторму буде в період з четверга по п'ятницю.

Як повідомлялося раніше, на півдні Італії після проливних дощів почалися повені. Жертвами суворої погоди вже стали дві людини.

За словами пожежників, крім Катанії, найбільш постраждалими районами є Сицилія, а також міста Реджо-Калабрія і Вібо-Валентія в Калабрії.

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Автор: Катерина Лиманська