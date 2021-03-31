"Майже літо": синоптик спрогнозувала на 1 квітня несподівано теплу погоду

Дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях.

Завтра в Україні сильно потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 1 квітня, у більшості областей України очікується +15°...+20°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло: +11°...+15°.

Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний.

Дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України - без істотних опадів.

У західних областях з'являться перші грози.

"У Києві завтра майже літо - очікується вдень +17°...+19°. Вітер з південного заходу. П'ятниця у столиці очікується дощовою", - каже синоптик.

2 квітня холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на заході та півночі, а вихідними похолодає у більшості областей України.

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