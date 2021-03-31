"Майже літо": синоптик спрогнозувала на 1 квітня несподівано теплу погоду
Дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях.
Завтра, 1 квітня, у більшості областей України очікується +15°...+20°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло: +11°...+15°.
Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний.
Дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України - без істотних опадів.
У західних областях з'являться перші грози.
"У Києві завтра майже літо - очікується вдень +17°...+19°. Вітер з південного заходу. П'ятниця у столиці очікується дощовою", - каже синоптик.
2 квітня холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на заході та півночі, а вихідними похолодає у більшості областей України.
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