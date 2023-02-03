На даний час температура повітря знижується і повертаються морози.

Очікувати на прихід дуже ранньої весни в Україні не варто, але офіційні прогнози погоди з'являться приблизно за тиждень-два.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха під час онлайн-брифінгу. Зокрема, у неї запитали, чи варто чекати на ранню весну.

"Офіційних прогнозів поки що немає. Буквально десь за тиждень-два вони з'являться. Але особисто я можу сказати, що зараз у нас лютий доволі інтенсивний у тому плані, що температура знижується, морози повертаються. Тому очікувати на дуже ранню весну, принаймні зараз, на цей момент, не варто", - сказала Птуха.

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Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого на біостанції в Гайдарах Харківської області бабак Тимко "дав прогноз", що цьогоріч весняне тепло в Україну прийде не раніше середини березня.

В Укргідрометцентрі відзначили, що день бабака, який відзначається 2 лютого, - лише свято. До серйозних наукових прогнозів і синоптиків воно не має ніякого відношення.

Нагадаємо, 4 та 5 лютого в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме -10...-5 °С, вдень -5...0 °С.

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