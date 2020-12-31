Новий рік у Києві почнеться з дощу: температура сягне +9°

1 січня у Києві очікується хмарна погода.

Завтра у Києві очікується дощ / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 1 січня, в Києві очікується невелика хмарність. Стовпчики термометрів підвищаться до +9°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень підніметься максимум до +9°. Невеликий дощ.

Вітер південного-східного напрямку зі швидкістю до 5,2 м/с.

Атмосферний тиск - 741 мм рт. ст.

Народний прогноз на 1 січня

1 січня - день пам'яті мученика Боніфатія, який допомагає боротися із… похміллям. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то добре вродить хліб. Якщо ж тепло й безсніжно — хліб уродить погано. Якщо після Нового року хмари пливуть проти вітру, то буде сніг. Небо під Новий рік у рясних зірках — буде врожай грибів. Новий рік зиму до весни повертає. Сніг і тепло на Новий рік — літо буде тепле і дощове. Сніг під Новий рік добрий — сій гречку. Який день — такий і липень.

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