У Києві сьогодні очікується похмура погода, температура не підніметься вище +1°

Дощів у столиці не очікується.

У Києві сьогодні - хмарно / фото УНІАН

У понеділок, 30 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -3°, а вдень повітря прогріється максимум до +1°. Без опадів.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 1,9 м/с.

Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.

Народний прогноз на 30 листопада

30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осикове листя лягає "горілиць" — до студеної зими, коли виворотом догори — зима передбачається тепла. Погода в цей день указує на те, якою буде погода цієї зими.

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