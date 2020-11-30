У Києві сьогодні очікується похмура погода, температура не підніметься вище +1°
Дощів у столиці не очікується.
У понеділок, 30 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сьогодні температура впаде до 0° і в Україну прийдуть дощі, місцями - зі снігом (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -3°, а вдень повітря прогріється максимум до +1°. Без опадів.
Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 1,9 м/с.
Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.
Народний прогноз на 30 листопада
30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осикове листя лягає "горілиць" — до студеної зими, коли виворотом догори — зима передбачається тепла. Погода в цей день указує на те, якою буде погода цієї зими.
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