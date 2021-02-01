В Україні очікуються сильні снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на сьогодні
Температурний мінімум вдень складе -5°.
У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населених пункти
- У Києві буде похмуро, невеликий сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -2°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -14°, вдень -5°.
- У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень 0°.
- У Луцьку - практично безхмарно, вночі -7°, вдень -2°.
- У Рівному в понеділок буде практично безхмарно, вночі -10°, вдень -4°.
- У Тернополі 1 лютого вночі буде -6°, вдень -2°, похмуро.
- У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -6°, вдень -2°.
- В Івано-Франківську сьогодні похмуро, сніг, вночі -5°, вдень +1°.
- У Чернівцях у понеділок очікується сильний снігопад, вночі -5°, вдень -1°.
- У Вінниці сьогодні сніг, -7°...-2°.
- У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -10°, вдень -1°.
- У Черкасах - хмарно, вночі -4°, вдень 0°, сніг.
- У Кропивницькому очікується дощ, температура вночі -1°, вдень + 3°.
- У Полтаві сьогодні буде сніг з дощем, температура повітря 0°... +2°.
- В Одесі 1 лютого очікується злива, температура вночі -2°, вдень +8°.
- У Херсоні в понеділок вночі +3°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +9°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.
- У Сумах сьогодні можливий сніг, температура повітря -4°...-2°.
- У Харкові - сніг, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно, злива, температура вночі +4°, вдень +8°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, +8°...+15°.
- У Краматорську - злива, температура вночі +6°, вдень +7°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні буде хмарно, невеликий дощ температура вночі +7°, вдень +8°.
Народні прикмети 1 лютого
1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.
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- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
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0°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
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