В Україні очікуються сильні снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на сьогодні

08:04, 1 лютого 2021
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Температурний мінімум вдень складе -5°.

Україну продовжить засипати снігом / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Україну продовжить засипати снігом / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населених пункти

  • У Києві буде похмуро, невеликий сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -2°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -14°, вдень -5°.
  • У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень 0°.
  • У Луцьку - практично безхмарно, вночі -7°, вдень -2°.
  • У Рівному в понеділок буде практично безхмарно, вночі -10°, вдень -4°.
  • У Тернополі 1 лютого вночі буде -6°, вдень -2°, похмуро.
  • У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -6°, вдень -2°.
  • В Івано-Франківську сьогодні похмуро, сніг, вночі -5°, вдень +1°.
  • У Чернівцях у понеділок очікується сильний снігопад, вночі -5°, вдень -1°.
  • У Вінниці сьогодні сніг, -7°...-2°.
  • У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -10°, вдень -1°.
  • У Черкасах - хмарно, вночі -4°, вдень 0°, сніг.
  • У Кропивницькому очікується дощ, температура вночі -1°, вдень + 3°.
  • У Полтаві сьогодні буде сніг з дощем, температура повітря 0°... +2°.
  • В Одесі 1 лютого очікується злива, температура вночі -2°, вдень +8°.
  • У Херсоні в понеділок вночі +3°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +9°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.
  • У Сумах сьогодні можливий сніг, температура повітря -4°...-2°.
  • У Харкові - сніг, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - хмарно, злива, температура вночі +4°, вдень +8°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, +8°...+15°.
  • У Краматорську - злива, температура вночі +6°, вдень +7°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні буде хмарно, невеликий дощ температура вночі +7°, вдень +8°.

Народні прикмети 1 лютого

1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.

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Автор: Олена Пилипчак

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