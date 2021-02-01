В Україні очікуються сильні снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на сьогодні

Температурний мінімум вдень складе -5°.

Україну продовжить засипати снігом / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде похмуро, невеликий сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -2°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -14°, вдень -5°.

У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень 0°.

У Луцьку - практично безхмарно, вночі -7°, вдень -2°.

У Рівному в понеділок буде практично безхмарно, вночі -10°, вдень -4°.

У Тернополі 1 лютого вночі буде -6°, вдень -2°, похмуро.

У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -6°, вдень -2°.

В Івано-Франківську сьогодні похмуро, сніг, вночі -5°, вдень +1°.

У Чернівцях у понеділок очікується сильний снігопад, вночі -5°, вдень -1°.

У Вінниці сьогодні сніг, -7°...-2°.

У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -10°, вдень -1°.

У Черкасах - хмарно, вночі -4°, вдень 0°, сніг.

У Кропивницькому очікується дощ, температура вночі -1°, вдень + 3°.

У Полтаві сьогодні буде сніг з дощем, температура повітря 0°... +2°.

В Одесі 1 лютого очікується злива, температура вночі -2°, вдень +8°.

У Херсоні в понеділок вночі +3°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі 0°, вдень +9°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.

У Сумах сьогодні можливий сніг, температура повітря -4°...-2°.

У Харкові - сніг, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Дніпрі - хмарно, злива, температура вночі +4°, вдень +8°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно з проясненнями, +8°...+15°.

У Краматорську - злива, температура вночі +6°, вдень +7°.

У Сєвєродонецьку сьогодні буде хмарно, невеликий дощ температура вночі +7°, вдень +8°.

Народні прикмети 1 лютого

1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.

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